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القمة الأفريقية.. محاولة لإصلاح علاقة الجيران بعدما أفسدها سد النهضة

تتعلق الآمال بالقمة الأفريقية 2021 من أجل إصلاح علاقات الجيران الثلاثة: إثيوبيا ومصر والسودان، بعد ما أفسدها مشروع سد النهضة، حيث تؤكد إثيوبيا أنه سيساعدها في التنمية، في حين ترى مصر والسودان أنه يهد
6/2/2021
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