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القشابية الجزائرية.. درع الرجال في الشتاء

تشتهر ولاية الجلفة في الجزائر بصناعة القشابية بطرق تقليدية، هذا اللباس الشتوي يحبه الجزائريين لدفئه ورمزيته، ميلود سني أحد حرفيي الخياطة ويحافظ على هذا الموروث في وقت تراجع فيه عدد حرفيي القشابية.