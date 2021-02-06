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الفلسطينيون يرحبون ونتنياهو ينتقد قرار المحكمة الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالوصاية القضائية على الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو القرار الذي انتقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيا