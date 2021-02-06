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السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام

أعلنت القوى الموقعة على اتفاق السلام في السودان عن بدء تنفيذ بنوده التي تشمل دمج مقاتلي حركات المعارضة في الجيش السوداني مقابل تنمية المناطق التي تخضع لسيطرتهم، فيما يعرف بتقاسم الثروة في الولايات.