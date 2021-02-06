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57:50

الحصاد (2021/2/5)

تناول عبد القادر عياض في الحصاد (2021/2/5) المواضيع: محادثات أميركية أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني. موسكو تطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد.
5/2/2021
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