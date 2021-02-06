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02:56

الاتحاد الأفريقي.. تحديات وفرص

يستعرض عبد القادر عراضة دور منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى اتحاد أفريقي، وقد مرت نحو 6 عقود منذ بدأ العمل الأفريقي المشترك الذي اجتهدت مؤسساته في تحريك مياه القارة الراكدة سياسيا واقتصاديا.
6/2/2021
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