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الاتحاد الأفريقي.. تحديات وفرص

يستعرض عبد القادر عراضة دور منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى اتحاد أفريقي، وقد مرت نحو 6 عقود منذ بدأ العمل الأفريقي المشترك الذي اجتهدت مؤسساته في تحريك مياه القارة الراكدة سياسيا واقتصاديا.