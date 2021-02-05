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02:40
محادثات أميركية أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني
يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات تتناول الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى.
5/2/2021
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