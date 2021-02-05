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زراعة شجرة الأرز في اليابان

تحافظ قرية في اليابان منذ 250 عاما على زراعة مستدامة لأشجار الأرز، فهذا النوع من الأشجار يعتبر المصدر الرئيسي للأخشاب التي يستخدمها اليابانيون في بناء منازلهم.