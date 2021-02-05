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جدران مخيم الدهيشة تزهو بالألوان

تحولت بعض شوارع مخيم الدهيشة الفلسطيني إلى لوحات فنية من الغرافيتي، لوحات تمثل ذاكرة للقرى المهجرة وحياة أهالي المخيم الذين يعيشون يوميا حلم العودة إلى أرضهم.