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تمديد مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا 10 سنوات إضافية

لم تفلح جهود الاتحاد الأفريقي في إسكات البنادق استنادا إلى مبادرته التي أطلقها عام 2013، حيث استعرت الأحداث في ليبيا، والصومال، وغيرها. حيث أقر الاتحاد الأفريقي تمديد مهلة المبادرة 10 سنوات إضافية.
5/2/2021
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