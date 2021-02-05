البث الحي
02:39

بايدن يتعهد بمواجهة الأنظمة الدكتاتورية والدفاع عن الديمقراطية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن سياسته الخارجية ستولي أهمية لدعم الديمقراطيات ومواجهة الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وشدد على وقف دعم حرب اليمن والعمل على وضع حد لها.
5/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام

02:49
(الجزيرة)

وزارة الصحة الفلسطينية تبدأ بتقديم تطعيمات ضد كورونا

02:36
(الجزيرة)

القشابية الجزائرية.. درع الرجال في الشتاء

02:27
(الجزيرة)

فرنسا.. جدل بسبب نقص اللقاحات المضادة لكورونا

02:19
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام

02:49
(الجزيرة)

وزارة الصحة الفلسطينية تبدأ بتقديم تطعيمات ضد كورونا

02:36
(الجزيرة)

القشابية الجزائرية.. درع الرجال في الشتاء

02:27
(الجزيرة)

فرنسا.. جدل بسبب نقص اللقاحات المضادة لكورونا

02:19
المزيد من البرامج

خلط الأوراق مرة أخرى.. هل يحول الموقف الأميركي دون بقاء اتفاق السلام مع حركة طالبان؟

(الجزيرة)

السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام

(الجزيرة)

وزارة الصحة الفلسطينية تبدأ بتقديم تطعيمات ضد كورونا

(الجزيرة)

القشابية الجزائرية.. درع الرجال في الشتاء

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

دخلت منعطفا متعرجا.. 4 قضايا تحدد بوصلة علاقات إدارة بايدن بتركيا

أردوغان (يمين) مع بايدن أثناء لقاء جمعهما في البيت الأبيض في مارس/آذار 2016 (رويترز)

لماذا أرجأ نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين؟ وماذا اشترط السيسي لاستقباله بالقاهرة؟

لقاء السيسي (يمين) ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (رويترز)