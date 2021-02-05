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بايدن يتعهد بمواجهة الأنظمة الدكتاتورية والدفاع عن الديمقراطية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن سياسته الخارجية ستولي أهمية لدعم الديمقراطيات ومواجهة الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وشدد على وقف دعم حرب اليمن والعمل على وضع حد لها.