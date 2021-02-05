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الولايات المتحدة وإيران.. كيف ستكون العودة إلى الاتفاق النووي؟

الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة بين عهدتين رئاسيتين لا تلتقيان إلا عند نقطة واحدة هي حماية مصالح البلاد، الرحلة الدبلوماسية للاتفاق قد تمر بمطبات لتنسيق الجهود قبل الوصول لصيغة ترضي الجميع.