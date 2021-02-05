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العراق.. تهاون في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة العراقية إن حالة التهاون التي تشهدها البلاد مؤخرا في تطبيق إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فوتت فرصة القضاء على الجائحة في البلاد.