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الباكستانيون في الأردن.. حياتهم تتأرجح بين هويتين

يعيش أكثر من 20 ألف باكستاني في منطقة الأغوار الأردنية، استقر آباؤهم في المنطقة منذ الستينيات بعد أدائهم فريضة الحج، وتعيش في الأغوار 3 أجيال من الباكستانيين ويعملون في الزراعة ويعانون ظروفا صعبة.