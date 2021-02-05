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02:22

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. فرصة أفريقيا لمواجهة تحديات التنمية

مع بداية العام الحالي دخلت منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ، وتسعى القارة من خلال هذه المنطقة إلى إقامة تكتل اقتصادي يصل حجم إنتاجه إلى 3 تريليونات دولار، وهو الأكبر منذ تأسيس المنظمة.
5/2/2021
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