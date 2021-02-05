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إيران.. وصول أول دفعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

وصلت إلى إيران أول شحنة من اللقاح الروسي “سبوتنيك-في”، ومن المقرر إنتاج اللقاح بشكل مشترك داخل البلاد، حيث أغلق المرشد الباب أمام اللقاحات الأميركية والبريطانية.