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إنجاز طبي كبير.. زراعة مزدوجة للوجه واليدين

خضع شاب أميركي لعملية زراعة مزدوجة للوجه واليدين بعد أن كان قد أصيب بحروق شديدة في حادث سير، وأكد الأطباء المشرفون على العملية أن جسم الشاب لم يظهر أي رفض للوجه واليدين، فيما وصفت بمعجزة طبية.