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23:22
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/3)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المطالب العربية بالحظر الكلي بعد عودة انتشار فيروس كورونا، كما رصدت المأساة المستمرة في مخيمات الشمال السوري بسبب الأمطار.
3/2/2021
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