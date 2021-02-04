23:22

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/3)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المطالب العربية بالحظر الكلي بعد عودة انتشار فيروس كورونا، كما رصدت المأساة المستمرة في مخيمات الشمال السوري بسبب الأمطار.