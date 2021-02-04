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ملتقى الحوار الليبي يختتم جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء

اختتم ملتقى الحوار الليبي في جنيف جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حين يُترقب التصويت على القوائم لاختيار الهيئة التنفيذية التي ستحكم ليبيا حتى نهاية العام.