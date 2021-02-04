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عقبات تعترض عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي

رغم إن طهران وإدارة الرئيس الأميركي بايدن أكدتا رغبتهما بالعودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه دونالد ترامب، فإن هناك عدة عقبات تعترض هذه الخطوة، من أبرزها رفض كلا الطرفين اتخاذ الخطوة الاولى العودة.