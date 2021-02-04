01:57

روضة زروق مثال مشرف يحتذى به في مواجهة السرطان

روضة زروق مريضة سرطان سابقة حولت قصتها مع هذا الداء إلى قصة نجاح، فأسست سنة 2005 مع مجموعة من الأطباء جمعية للعناية بمرضى السرطان، لتقرر عام 2015 تأسيس جمعيتها الخاصة.