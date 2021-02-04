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روحاني: لن نقبل تغيير بنود الاتفاق النووي ولن يشمل أطرافا أخرى

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده لن تقبل تغييرا في بنود الاتفاق النووي، وإن الاتفاق لن يشمل أطرافا جديدة. وأضاف، خلال اجتماع للحكومة، أن بلاده سترحب بعودة أميركا للاتفاق.