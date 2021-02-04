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حزمة إصلاحات يتطلبها الاقتصاد الكويتي للحفاظ على الاستدامة المالية

حزمة من الإصلاحات يتطلبها الاقتصاد الكويتي حفاظا على الاستدامة المالية للدولة، خاصة وأن بند الرواتب يلتهم وحده قرابة ثلاثة أرباع الموازنة.