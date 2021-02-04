03:25

جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة في شركة كيورفاك الألمانية

استحوذ جهاز قطر للاستثمارات على حصة في شركة كيورفاك (CureVac) المصنعة للقاح الألماني المرتقب ضد جائحة كورونا بنحو مئتي مليون دولار.