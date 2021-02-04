search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
03:25
جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة في شركة كيورفاك الألمانية
استحوذ جهاز قطر للاستثمارات على حصة في شركة كيورفاك (CureVac) المصنعة للقاح الألماني المرتقب ضد جائحة كورونا بنحو مئتي مليون دولار.
4/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
عقبات تعترض عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي
play
02:31
اجتماع تشاوري لحل الخلافات بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الصومال
play
02:00
أطفال حُرروا من قبضة تنظيم الدولة محرمون من العودة للدارسة
play
02:14
حزمة إصلاحات يتطلبها الاقتصاد الكويتي للحفاظ على الاستدامة المالية
play
02:24
مقاطع حول هذه القصة
عقبات تعترض عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي
play
02:31
اجتماع تشاوري لحل الخلافات بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الصومال
play
02:00
أطفال حُرروا من قبضة تنظيم الدولة محرمون من العودة للدارسة
play
02:14
حزمة إصلاحات يتطلبها الاقتصاد الكويتي للحفاظ على الاستدامة المالية
play
02:24
المزيد من البرامج
النووي الإيراني.. واشنطن تشكل فريقها وطهران تترقب
حتى تعتذر باريس.. 100 يوم ومقاطعة المنتجات الفرنسية متواصلة
جون كيربي: تحول إيران لقوة نووية سيعقد الأمور واليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم
عقبات تعترض عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي
الأكثر قراءة
بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟
الولايات المتحدة عادت.. بايدن يعلن وقف دعم الحرب في اليمن ويحدد ملامح سياسته الخارجية
استمرار الاحتجاجات.. لماذا غضب العلمانيون من تعيين أردوغان رئيس جامعة البوسفور؟
المخبرون الصغار.. تفاصيل قانون بريطاني لتجنيد الأطفال للتجسس حتى على أسرهم