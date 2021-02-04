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جزر الملح تغزو البحر الميت وتشكل لوحات طبيعية

ظهر خلال السنوات الثلاث الماضية عدد مما يعرف بجزر الملح في البحر الميت جراء تبخر مياهه وانخفاض منسوب تدفق مياه نهر الأردن إليه، وشكلت هذه الجزر لوحات طبيعية رسمها الملح باقتدار.