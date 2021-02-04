49:50

بلا حدود- مع علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان

استضافت حلقة (2021/2/3) من برنامج “بلا حدود” خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان علي فطوم للحديث عن مدى نجاعة اللقاحات الحالية، والجدل حول فعاليتها في مواجهة سلالات فيروس كورونا.