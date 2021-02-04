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بلا حدود- مع علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان

استضافت حلقة (2021/2/3) من برنامج “بلا حدود” خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان علي فطوم للحديث عن مدى نجاعة اللقاحات الحالية، والجدل حول فعاليتها في مواجهة سلالات فيروس كورونا.
3/2/2021
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