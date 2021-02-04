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الصقيع يفاقم معاناة النازحين في اليمن

تضرر مئات الآلاف من النازحين في اليمن جراء موجة الصقيع التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية، إذ يعيش كثير منهم في مساكن لا توفر لهم الحماية من عوامل الطقس القاسية.