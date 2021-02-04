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02:34

أنقرة وواشنطن.. علاقات خاصة بين التفاهمات والخلافات

تتوزع الخلافات بين أنقرة وواشنطن في ملفات بعضها ساخن، وتفاهمات عميقة تعود في كل مرة لتجمع مسؤولي البلدين على تدبير تلك المفارقة بشكل ما، وهو ما يعكس علاقة من نوع خاص بين البلدين.
3/2/2021
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