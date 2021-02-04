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أطفال حُرروا من قبضة تنظيم الدولة محرمون من العودة للدارسة

يعاني أكثر من 150 طالبا وطالبة حُرروا من قبضة تنظيم الدولة بإقليم كردستنان العراق من الحرمان من العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة، حيث يمنع القانون عودة من تأخر أكثر من 3 سنوات عن مرحلته الدراسية،