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ميانمار.. في الانقلابات تتشابه المشاهد والصور

لم يخرج انقلاب ميانمار الأخير عن عادة الانقلابات من تجمعات المؤيدين لتدخل الجيش وضربه بيد من حديد على ما يرونها زمرة مارقة، إلى ازدحام المعتقلات، وصولا إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع.