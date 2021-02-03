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مشروع العطارات للصخر الزيتي بالأردن.. حلم تحول إلى كابوس

تضرر عشرات المواطنين الأردنيين من توقف مشروع العطارات لاستخراج الطاقة من الصخر الزيتي، ويقول المتضررون إن المشروع الذي لطالما مثّل حلمًا للأردنيين تحول إلى كابوس.