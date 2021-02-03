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مشاورات أميركية وأوروبية بشأن النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية -للجزيرة- أن المشاورات مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ضرورية من أجل إقناع إيران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي.