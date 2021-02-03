البث الحي
03:07

مشاورات أميركية وأوروبية بشأن النووي الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية -للجزيرة- أن المشاورات مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ضرورية من أجل إقناع إيران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي.
3/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202110:14 AM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مجلس الأمن الدولي يخفق في التوافق حول انقلاب ميانمار

02:43
(الجزيرة)

مشروع العطارات للصخر الزيتي بالأردن.. حلم تحول إلى كابوس

02:17
(الجزيرة)

ناشطون يطلقون صفحة "مفقودون فلسطينيون" في مسعى لإحياء قضيتهم

02:46
(الجزيرة)

مخاوف من عودة العنف إلى العراق بعد الخروق الأمنية الأخيرة

01:51
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مجلس الأمن الدولي يخفق في التوافق حول انقلاب ميانمار

02:43
(الجزيرة)

مشروع العطارات للصخر الزيتي بالأردن.. حلم تحول إلى كابوس

02:17
(الجزيرة)

ناشطون يطلقون صفحة "مفقودون فلسطينيون" في مسعى لإحياء قضيتهم

02:46
(الجزيرة)

مخاوف من عودة العنف إلى العراق بعد الخروق الأمنية الأخيرة

01:51
المزيد من البرامج

مجلس الأمن الدولي يخفق في التوافق حول انقلاب ميانمار

(الجزيرة)

مشروع العطارات للصخر الزيتي بالأردن.. حلم تحول إلى كابوس

(الجزيرة)

ناشطون يطلقون صفحة "مفقودون فلسطينيون" في مسعى لإحياء قضيتهم

(الجزيرة)

مخاوف من عودة العنف إلى العراق بعد الخروق الأمنية الأخيرة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (3).. مرسي والسيسي والطريق إلى المذبحة

مرهق وخاطب الطبيب المتهم بالتقصير في علاجه.. فيديو جديد لمارادونا قبل أيام من وفاته

مارادونا خضع لعملية جراحية قبل أسابيع من وفاته (رويترز)

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

كورونا.. خبراء "الصحة العالمية" يزورون مختبر ووهان وأوروبا مهتمة باللقاحات الروسية والصينية

وفد خبراء منظمة الصحة العالمية داخل مختبر ووهان لأبحاث الفيروسات (غيتي)