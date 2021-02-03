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مجلس الأمن الدولي يخفق في التوافق حول انقلاب ميانمار

أخفق مجلس الأمن الدولي في التوافق على مشروع بيان قدمته بريطانيا، يدين الانقلاب العسكري في ميانمار ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين بعد رفض الصين.
3/2/2021
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