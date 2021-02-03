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فلسطين.. آليات وجرافات إسرائيلية تهدم مساكن وحظائر في خربة “حمصة الفوقا”

هدمت آليات وجرافات إسرائيلية -بحماية قوات الاحتلال- مساكن وحظائر في خربة “حمصة الفوقا“، بمنطقة البقيعة في الأغوار، للمرة الثانية في 48 ساعة، قبل أن تنسحب منها.