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فشل مرشحي المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق النسب المطلوبة للفوز

فشل المرشحون للمجلس الرئاسي الليبي في الحصول على نسبة 70% من أصوات المجامع الانتخابية في الاجتماعات التي تعقد في جنيف لاختيار أعضاء المجلس،