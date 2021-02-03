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طهران تطالب واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وأميركا تشترط الالتزام بالتعهدات

طالبت إيران إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي. في المقابل، قالت واشنطن إن ذلك مرهون بالتزام طهران بتعهداتها.