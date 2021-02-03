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20:26

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات سيارة ميني المستقبلية

سلط برنامج “حياة ذكية” في حلقته بتاريخ (2021/2/3) الضوء على المواصفات المذهلة لسيارة ميني التابعة لشركة “بي إم دبليو” لصناعة السيارات، كما كشفت الحلقة عن أهم مواصفات ومميزات هاتف “آيفون 12” الجديد.
3/2/2021
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