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تحقيق للجزيرة يكشف شراء الاستخبارات في بنغلاديش برامج تجسس إسرائيلية

كشفت وحدة تحقيقات الجزيرة عن أن جهاز الاستخبارات العسكري في بنغلاديش قام سرًّا بشراء برامج تجسس متطورة من إسرائيل، وقدم ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية دورة لضباط في استخبارات بنغلاديش لتدريبهم.