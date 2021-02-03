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بعد جرعة واحدة.. نتائج دراسة جديدة للقاح يوفر حماية بنسبة 76% ضد فيروس كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن معدل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ينذر بالخطر رغم انخفاضها، وقال إنه لا لقاح مضمون، بينما قال باحثون في جامعة أكسفورد إن نتائج جديدة أظهرت أن لقاح “أسترازينيكا”
3/2/2021
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