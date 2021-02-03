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بايدن يوقع قرارات تنفيذية لتعزيز نظام الهجرة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه وقع أوامر تنفيذية لتعزيز نظام الهجرة، بهدف إصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للإدارة السابقة، وأضاف أن هذه القرارات تتعلق بالهجرة ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة لأميركا.
3/2/2021
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