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الاتجاه المعاكس- هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟

ناقشت حلقة (2021/2/2) من برنامج “الاتجاه المعاكس” دعوة النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، وتساءلت: هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟
2/2/2021
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