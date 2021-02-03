45:11

الاتجاه المعاكس- هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟

ناقشت حلقة (2021/2/2) من برنامج “الاتجاه المعاكس” دعوة النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، وتساءلت: هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟