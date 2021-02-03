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45:11
الاتجاه المعاكس- هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟
ناقشت حلقة (2021/2/2) من برنامج “الاتجاه المعاكس” دعوة النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل/نيسان المقبل، وتساءلت: هل سوريا بحاجة لانتخابات رئاسية؟
2/2/2021
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