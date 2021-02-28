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ميانمار.. دعوات داخلية وخارجية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الديمقراطية

أعلن تلفزيون ميانمار إقالة مندوب البلاد في الأمم المتحدة بعد دعوته في كلمة له إلى إنهاء الانقلاب في بلاده. حراك دبلوماسي دولي وإقليمي يوازيه آخر شعبي داخلي رافض للانقلاب العسكري.