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03:02
معارك عنيفة في مأرب وقتلى وجرحى من الجيش اليمني والحوثيين
اشتدت المعارك في محافظة مأرب بين القوات الحكومية والحوثيين، ويقول الحوثيون إنها حرب حياة أو موت بالنسبة لهم ولن يتوقفوا حتى يحرروا البلاد كلها.
27/2/2021
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