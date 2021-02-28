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01:21
مدرس تربية بدنية أرجنتيني يحول المعادن إلى مجسمات ألعاب رياضية
مدرّس رياضة أرجنتيني بدأ منذ أشهر قليلة في صنع مجسمات للألعاب الرياضية المختلفة من مواد معدنية بسيطة. أعمال المدرس لاقت إعجاب كثير من الرياضيين وعشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم.
28/2/2021
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