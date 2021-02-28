search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:42
ما وراء الخبر.. لماذا يصعد الحوثي هجماته على السعودية؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/2/28) عن سبب تصعيد الحوثي هجماته على السعودية بهذه المرحلة، وعن الرسائل التي يود إرسالها ومن المقصود بها.
28/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
السودان.. الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية أبرز محاور الخطة الحكومية
play
02:34
لبنان.. تضخم في أسعار السلع والخدمات مع تهاوي سعر صرف الليرة
play
02:21
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران بعد حادثة السفينة الإسرائيلية
play
02:30
ردود فعل متباينة بعد تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة بالبرازيل
play
02:26
مقاطع حول هذه القصة
السودان.. الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية أبرز محاور الخطة الحكومية
play
02:34
لبنان.. تضخم في أسعار السلع والخدمات مع تهاوي سعر صرف الليرة
play
02:21
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران بعد حادثة السفينة الإسرائيلية
play
02:30
ردود فعل متباينة بعد تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة بالبرازيل
play
02:26
المزيد من التقارير الإخبارية
السودان.. الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية أبرز محاور الخطة الحكومية
لبنان.. تضخم في أسعار السلع والخدمات مع تهاوي سعر صرف الليرة
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران بعد حادثة السفينة الإسرائيلية
ردود فعل متباينة بعد تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة بالبرازيل
الأكثر قراءة
مصريون يتساءلون: هذه مقبرة مبارك.. فكيف كان قصره؟
القصة الكاملة لأزمة أرمينيا.. صواريخ إسكندر الروسية تفجر المعارضة في وجه باشينيان
من هي ابنة السلطان علي دينار التي زارها السفير التركي بالخرطوم؟
البيت الأبيض: استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك