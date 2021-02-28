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ما وراء الخبر.. لماذا يصعد الحوثي هجماته على السعودية؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/2/28) عن سبب تصعيد الحوثي هجماته على السعودية بهذه المرحلة، وعن الرسائل التي يود إرسالها ومن المقصود بها.