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كردستان العراق.. تسلق الجبال والتزلج

تمتاز تضاريس إقليم كردستان العراق بجبالها الشاهقة المغطاة بالثلوج عدة أشهر في السنة، مما يشجع كثيرين في عموم العراق على الانضمام إلى فرق التسلق والتزلج.