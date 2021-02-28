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فرنسا.. ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا في مدينتي دانكيرك ونيس

فرضت السلطات الفرنسية حجرا صحيا في نهاية الأسبوع الحالي والذي يليه في مدينتي دانكيرك في شمال البلاد، ونيس في جنوبها الشرقي، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.