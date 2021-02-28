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02:07
تفويض أميركي للقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تفويضا لاستخدام لقاح “جونسون آند جونسون” ضد فيروس كورونا وذلك بعد أن أظهرت تجربة سريرية أن اللقاح كان فعالا بنسبة 96% في الوقاية من متغيرات الفيروس.
28/2/2021
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