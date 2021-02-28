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انتقادات لبرنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر الفقيرة

يوجه الخبراء الاقتصاديون انتقادات لبرنامج “ثمرات” الذي أطلقته الحكومة السودانية لدعم لأسر الفقيرة، ويرى الخبراء أن مبلغ 5 دولارات في الشهر للفرد لمدة عام غير كاف نهائيا في ظل غلاء الأسعار الشديد.