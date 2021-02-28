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انتقادات بشأن قرار الأونروا تقليص المعونات الغذائية لسكان غزة

انتقدت اللجنة الشعبية للاجئين في غزة قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تقليص المعونات الغذائية لسكان القطاع، ويقول الأهالي إن هذا الإجراء سيؤثر على الحصة الغذائية التي تصل إلى فقراء اللاجئين.